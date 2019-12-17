Курение на морозе может вызвать заболевания дыхательной системы

Врач-терапевт Ирина Бочкова заявила, что курение на морозе опасно для здоровья. По словам специалиста, сложно представить более агрессивное воздействие на дыхательные пути, чем курение и морозный воздух. Курение на морозе может вызвать различные заболевания.

Почему опасно курить на морозе

Смола состоит из вредных канцерогенов, что может вызвать рак. Вместе с холодным воздухом смола проникает в легкие. Чтобы в этом убедиться, достаточно просто проверить состояние дыхательной системы людей, живущих на севере, у которых очень распространена эмфизема, оказывающая влияние на эластичность легких.

Из-за эмфиземы происходит нарушение кровообращения, что приводит к высокому давлению.

Кроме того, курение на морозе может привести к быстрому обморожению, так как происходит резкое расширение сосудов, из-за чего быстрее уходит тепло из тела.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в 2033 году россиянам навсегда запретят курить.