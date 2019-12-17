Мясников: почему не стоит проходить полное обследование организма

Врач Александр Мясников утверждает, что общая диагностика организма может привести к увеличению заболеваемости и лишним расходам на лечение. По мнению специалиста, эффективнее проводить персонализированные обследования.

В качестве примера он приводит общие рекомендации здорового образа жизни, которые часто опровергаются. Так, в случае с диспансеризацией у одного из тысячи пациентов могут обнаружить только непонятные симптомы, что приведет к ненужному лечению.

То же относится и к советам, связанным со здоровым питанием, употреблением алкоголя и назначением препаратов, эффективность которых не доказана.