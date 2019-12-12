Нейробиолог РАН опроверг опасность дневного сна

Заведующий лабораторией нейробиологии сна и бодрствования Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Владимир Дорохов не согласился с выводами китайских коллег о том, что продолжительный дневной сон повышает риск инсульта на 23%.

По мнению нейробиолога, китайские специалисты использовали неправильный метод исследования — анкетирование. Данный метод не может отразить истинных сведений о качестве сна участников опроса.

Дорохов считает, что у многих людей просто наблюдается недостаток качественного сна при длительном пребывании в постели. Эксперт заявил, что человек не может спасть 10 часов, так как у организма нет такой потребности.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что исследователи из Китая объяснили, почему опасно спать днем.