Опрос: более 40% россиян не доверяют диагнозам врачей

Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос, в результате которого выяснилось, что большая часть россиян доверяют врачам и поставленным ими диагнозам.

Но есть и те, кто с осторожностью относится к назначениям врачей и старается перепроверять их, либо обращаются к другому специалисту. Так, 41% опрошенных сообщили, что за последние 3-5 лет перепроверяли диагноз, поставленный врачом или его назначения. 59% россиян сообщили, что им не приходилось этого делать.

По словам представителя ВЦИОМ Кирилла Родина, такая ситуация далека от идеальной. Граждане старше 60 лет больше доверяют врачам.

В опросе приняли участие 1600 человек.