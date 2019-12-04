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Источник Правда.Ру

Генетики связали курение с риском развития шизофрении и депрессии

Здоровье

Британские специалисты провели исследование, в результате которого было доказано, что курение повышает риск развития депрессии и даже шизофрении.

Они изучили ДНК более 463 тысяч британцев. Они вязи для анализа генетические материалы курящих и некурящих людей. В результате анализа выяснилось, что у курящих людей в 2,77 раза чаще развивалась шизофрения, также у них в два раза чаще наблюдались признаки хронической депрессии. Кроме того, ученые выяснили, что люди с нестабильной психикой чаще курят и реже отказываются от этой привычки. 

Ученые пока не могут объяснить данную взаимосвязь. Скоро будут проведены дополнительные исследования, которые помогут глубже изучить данный вопрос. Эксперты считают, что придется обратить внимание на серотонин и дофамин, а также влияние на них никотина.

ученые курение шизофрения исследование великобритания
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