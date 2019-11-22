Недосып доводит бедняков до болезней сердца

Недостаток сна приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям. Больше всего от этого страдают малоимущие слои населения, считают учёные.

Такие выводы кардиологи опубликовали в специализированном журнале Cardiovascular Research. Четыре года назад экономисты опубликовали исследование, подтверждающее то, о чём учёные давно подозревали: богатые в среднем живут дольше бедных, причём разрывы в сроке жизни и достатке прямо коррелируют между собой. Другие исследования показали, что одной из главных причин смертей бедняков являются болезни сосудов и сердца. Теперь международная группа исследователей решила найти связь между этими явлениями.

Для этого они воспользовались масштабным исследованием Lifepath, в котором приняли участие 111 тысяч добровольцев из четырёх стран Европы. Учёным не только удалось статистически подтвердить связь проблем с сердцем и низкого достатка — они увидели, что в 14-35% случаях коронарная болезнь и инсульт у малообеспеченных людей сочетаются с недосыпом и бессонницей. Особенно сильно эта закономерность выражена в случае мужчин, что, вероятно, связано со спецификой гендерного распределения низкооплачиваемого труда.

Авторы исследования призвали создать более справедливые и равные условия для жизни. В частности, они призывают отказаться от строительства дешёвого жилья у аэропортов и больших шоссе, где шум мешает здоровому сну.