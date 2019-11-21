В Тверской области врач-педиатр Городской больницы № 6 Нина Азизова скончалась в результате того, что ее коллеги-медики отказались ее осмотреть.
Нина Азизова отработала в этой больнице 19 лет.
Вечером 30 октября из-за боли в области сердца Азизова вызвала скорую помощь. Медики доставили ее в Городскую больницу № 6. Никто из врачей пациентку не осмотрел. Ее дочь обратилась к кардиологу, на что тот заявил, что не знает, что с ее матерью. Азизову не положили в больницу. Ее не осмотрели, но выписали антигистаминный препарат "Супрастин".
По дороге домой женщине стало хуже. Она не смогла подняться в квартиру, поэтому ей снова вызвали скорую помощь.
Прибывшие медики решили не забирать ее в больницу и назначили ей "Глицин", после чего уехали. Затем Азизовой снова вызвали врачей, которые констатировали смерть от инфаркта.
Ее дочь обратилась с заявлением в полицию. Силовики посоветовали ей обратиться в Следственный комитет.
СК по Тверской области проводит проверку случившегося.
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