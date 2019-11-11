Путин призвал министров срочно привиться от гриппа

Президент Владимир Путин заявил, что ситуация, когда члены правительства не сделали прививку от гриппа и заболели, можно приравнять к самострелу. Оно обратился к главе Минздрава Веронике Скворцовой с требованием обеспечить вакцинацию чиновников.

Путин на совещании, которое проводилось в понедельник, спросил, кто из членов администрации президента и правительства прививался от гриппа. Оказалось, что привиты только 3 человека. Премьер-министр Дмитрий Медведев не делал прививку от гриппа.

Путин обратился к Скворцовой с вопросом, входят ли чиновники в группу риска. Он сообщил, что так как чиновники очень активно общаются людьми и, следовательно, тоже входят в группу риска.

Путин попросил Скворцову подумать над этим вопросом. Он сообщила, что если президент решит, что чиновников нужно отнести к группе риска, то это будет сделано.

Фото: twitter.com