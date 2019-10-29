Ученые рассказали о лучшем времени для бега

Ученые университетов Бирмингема и Бата определили наилучшее время для бега с точки зрения обмена веществ в организме. Результаты их исследования говорят о том, что бегать лучше до завтрака, поскольку это позволяет нормализовать уровень сахара в крови.

Исследователи провели эксперимент, в котором участвовали три группы мужчин, страдающих лишним весом. Те участники эксперимента, которые бегали до завтрака вдвое больше сжигали калорий по сравнению с теми, кто занимался физическими упражнениями до первого принятия пищи.

Ученые пояснили, что на потерю веса такой принцип тренировок не особо влияет, однако полностью перестраивает обмен веществ. У тех мужчин, которые тренировались до завтрака не вырабатывалось большое количество инсулина, а уже имеющийся инсулин более эффективно поддерживал нормальный уровень глюкозы.