Врач-терапевт Ирина Ярцева заявила, что прием аспирина при любом повышении температуры противопоказан детям младше 12 лет.
Специалист заявила, что вирусная инфекция в сочетании с ацетилсалициловой кислотой, которая входит в состав аспирина, может стать причиной развития синдрома Рея, которое представляет собой редкое, смертельно опасное заболевание.
При данном заболевании повреждается печень, причем у человека не возникает никаких симптомов.
Также Ярцева отметила, что любое лекарство может быть опасным для здоровья в любом возрасте, если его принимать не по назначению врача.
Специалисты отметила, что аспирин не может помочь при похмелье, он только усиливает токсическое действие на печень.
Фото: pravda.ru
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