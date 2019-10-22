Врач рассказала о смертельной опасности аспирина для детей

Врач-терапевт Ирина Ярцева заявила, что прием аспирина при любом повышении температуры противопоказан детям младше 12 лет.

Специалист заявила, что вирусная инфекция в сочетании с ацетилсалициловой кислотой, которая входит в состав аспирина, может стать причиной развития синдрома Рея, которое представляет собой редкое, смертельно опасное заболевание.

При данном заболевании повреждается печень, причем у человека не возникает никаких симптомов.

Также Ярцева отметила, что любое лекарство может быть опасным для здоровья в любом возрасте, если его принимать не по назначению врача.

Специалисты отметила, что аспирин не может помочь при похмелье, он только усиливает токсическое действие на печень.

Фото: pravda.ru

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