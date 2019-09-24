Ежедневное употребление даже небольшого количества орехов может снизить риск развития ожирения.
К такому выводу пришли ученые из Соединенных Штатов Америки, сообщает научное издание MedicalXpress.
На публикацию обратили внимание "РИА Новости".
Для положительного эффекта достаточно употреблять и половину от суточной нормы орехов — то есть 14 граммов, отмечают американские ученые. Орехами, советуют специалисты, стоит заменить обработанное мясо, шоколад, булки и пончики.
У тех, передает MedicalXpress, кто регулярно съедал хотя бы 14 граммов орехов в день, риск набрать лишние килограммы и заболеть ожирением снизился на 23% по сравнению с тем, кто орехи не ел.
Авторы материала отмечают, что в исследовании ученых из Соединенных Штатов Америки приняли участие порядка 300 тысяч человек, за здоровьем и самочувствием которых эксперты наблюдали на протяжении долгих двадцати лет.
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