Ученые: орехи снижают риск развития ожирения на 23%

Ежедневное употребление даже небольшого количества орехов может снизить риск развития ожирения.

К такому выводу пришли ученые из Соединенных Штатов Америки, сообщает научное издание MedicalXpress.

На публикацию обратили внимание "РИА Новости".

Для положительного эффекта достаточно употреблять и половину от суточной нормы орехов — то есть 14 граммов, отмечают американские ученые. Орехами, советуют специалисты, стоит заменить обработанное мясо, шоколад, булки и пончики.

У тех, передает MedicalXpress, кто регулярно съедал хотя бы 14 граммов орехов в день, риск набрать лишние килограммы и заболеть ожирением снизился на 23% по сравнению с тем, кто орехи не ел.

Авторы материала отмечают, что в исследовании ученых из Соединенных Штатов Америки приняли участие порядка 300 тысяч человек, за здоровьем и самочувствием которых эксперты наблюдали на протяжении долгих двадцати лет.