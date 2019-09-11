Минздрав предложил штрафовать медиков за низкое качество обслуживания

Министерство здравоохранения России предлагает ввести административную ответственность за несоблюдение условий доступности и качества медпомощи. Соответствующий законопроект уже был опубликован на федеральном портале нормативно-правовых актов.

В категорию нарушителей также попадут лица, которые не приняли необходимые меры по по организации и осуществлению медицинской деятельности. В ведомстве пояснили, что около 60% обращений жителей России в Роспотребнадзор по вопросу здравоохранения связаны именно с низким качеством оказываемой медицинской помощи.