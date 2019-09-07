Вегетарианцы чаще других подвержены риску возникновения инсульта

Вегетарианцы больше подвержены риску возникновения инсульта, чем люди, которые едят мясо и рыбу. К таким выводам пришли ученые из Великобритании.

Как уточняет журнал British Medical Journal, в течение 18 лет специалисты наблюдали за состоянием здоровья 48 тысяч человек, а также за их рационом питания и образом жизни. За период наблюдений было зафиксировано 2820 случаев ишемической болезни сердца и 1072 инсульта.

Ученые установили, что риск инсульта на 20% выше у людей, которые питаются преимущественно растительными продуктами. Причиной этого является низкое содержание в рационе вегетарианцев витамина В12, который находится исключительно в мясе, рыбе и других продуктах животного происхождения.

Этот витамин необходим для образования эритроцитов, важен для обмена веществ и играет центральную роль в функционировании нервной системы, подчеркивают медики.