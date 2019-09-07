Вегетарианцы больше подвержены риску возникновения инсульта, чем люди, которые едят мясо и рыбу. К таким выводам пришли ученые из Великобритании.
Как уточняет журнал British Medical Journal, в течение 18 лет специалисты наблюдали за состоянием здоровья 48 тысяч человек, а также за их рационом питания и образом жизни. За период наблюдений было зафиксировано 2820 случаев ишемической болезни сердца и 1072 инсульта.
Ученые установили, что риск инсульта на 20% выше у людей, которые питаются преимущественно растительными продуктами. Причиной этого является низкое содержание в рационе вегетарианцев витамина В12, который находится исключительно в мясе, рыбе и других продуктах животного происхождения.
Этот витамин необходим для образования эритроцитов, важен для обмена веществ и играет центральную роль в функционировании нервной системы, подчеркивают медики.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Кабмин мог создать рабочую группу, которая готовит новое повышение пенсионного возраста и для мужчин, и для женщин, заявил депутат Госдумы Валерий Рашкин.
Кабмин мог создать рабочую группу, которая готовит новое повышение пенсионного возраста и для мужчин, и для женщин, заявил депутат Госдумы Валерий Рашкин.
Поведение большинства людей на земле контролируется паразитами. Есть определенная ирония в том, что венец эволюции управляется простейшими организмами, которые могут заставлять своих носителей выполнять действия необходимые для реализации жизненного цикла паразита. При этом сам носитель предпринимает эти действии как бы по собственной воле.