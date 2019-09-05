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Источник Правда.Ру

Британские ученые научились прогнозировать сердечный приступ

Здоровье » Здравоохранение print

Британские специалисты из Оксфордского университета обнаружили высокоточный способ выявления первых признаков сердечного приступа задолго до его наступления. Это стало возможным благодаря использованию технологии искусственного интеллекта. 

Как уточняет газета The Times, программа способна выявить людей с повышенным риском сердечного приступа практически за 10 лет до его возникновения. Она проводит анализ обычных изображений, полученных в результате компьютерной томографии сердца.

Данный алгоритм позволит определить риск сердечного приступа у пациента за девять лет до его возникновения. Точность такого прогноза, по итогам специальных клинических испытаний, составила 85-90%.

"То, что мы можем видеть с помощью КТ, является вершиной айсберга. Мы разработали чрезвычайно мощную систему искусственного интеллекта, которая заглядывает внутрь и выявляет факторы, представляющие наибольшую опасность для пациентов", - отмечают ученые. 

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Темы ученые прогноз медицина программа сердечный приступ
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