"Готовые завтраки" вредны для ежедневного питания ребенка, так как содержат много сахара. Их частое употребление опасно ожирением и сахарным диабетом.
Так сообщили эксперты Роскачества. Использовать сухие завтраки имеет смысл один-два раза в неделю в небольших количествах. И лучше, если это будут быстрорастворимые каши, так как сахара в них меньше, а клетчатки — больше. Но традиционная каша все-таки полезнее и питательнее.
Что касается глазированных сырков, то в них тоже много сахара, а также ароматизаторов. Лучше выбирать продукт с молочным жиром и небольшим сроком годности.
Самым же сбалансированным завтраком названа каша, содержащая много витаминов и минералов. Единственное — невысока питательная ценность у манки. Чередовать кашу лучше с творожными завтраками.
Ранее в Роскачестве сообщали о вреде чипсов и картошки фри.
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