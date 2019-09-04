Роскачество рассказало, чем кормить ребенка с утра

"Готовые завтраки" вредны для ежедневного питания ребенка, так как содержат много сахара. Их частое употребление опасно ожирением и сахарным диабетом.

Так сообщили эксперты Роскачества. Использовать сухие завтраки имеет смысл один-два раза в неделю в небольших количествах. И лучше, если это будут быстрорастворимые каши, так как сахара в них меньше, а клетчатки — больше. Но традиционная каша все-таки полезнее и питательнее.

Что касается глазированных сырков, то в них тоже много сахара, а также ароматизаторов. Лучше выбирать продукт с молочным жиром и небольшим сроком годности.

Самым же сбалансированным завтраком названа каша, содержащая много витаминов и минералов. Единственное — невысока питательная ценность у манки. Чередовать кашу лучше с творожными завтраками.

Ранее в Роскачестве сообщали о вреде чипсов и картошки фри.