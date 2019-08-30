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Роскачество предупредило о вреде картошки фри и чипсов

Здоровье print

О вреде чипсов и картошки фри рассказали в Роскачестве. По данным экспертов ведомства, эти блюда содержат токсичное вещество акриламид.

В частности, его используют для создания полимеров. Высокие же концентрации в организме плохо влияют на здоровье. Формируется акриламид в крахмалосодержащих продуктах при их обжаривании и выпекании при высокой температуре. В микрограммовой дозировке его можно также найти в жареном мясе и в различных снеках.

Чтобы "обезопасить" картошку, в Роскачестве советуют очистить ее и подержать в воде от часа до двух перед тем, как пожарить. Таким образом уменьшится содержание в ней крахмала. Запекать же лучше до образования золотистой корочки.

Ранее Росстат отметил, что потребление россиянами картофеля за 40 лет сократилось вдвое. Ученые связали это с большим разнообразием продуктов на прилавках.

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Темы вред чипсы картофель фри
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