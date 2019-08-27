MedicalXpress: о "болезни пожилых" можно узнать еще в молодости

О вероятном развитии болезни Альцгеймера в пожилом возрасте можно узнать еще в 20 лет.

Об этом сообщает научное издание MedicalXpress.

Например, пишут авторы материала, молодые люди, которые являются носителями варианта ε4 гена APOE, в несколько раз больше подвержены риску появления болезни Альцгеймера в преклонном возрасте.

Не у всех людей с повышенным риском заболевания развивается болезнь Альцгеймера, успокаивают особо мнительных специалисты. Но физическая активность, правильное питание и отказ от вредных привычек будут отличной профилактикой страшного недуга, указывают ученые.