Завотделением кардиохирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского, сердечно-сосудистый хирург Вадим Попов заявил, что вино не снижает риск заболевания сердечно-сосудистыми недугами. По его словам, чтобы сохранить здоровье сердца нужно вести здоровый образ жизни и получать положительные эмоции.
Примечательно, что Всемирная организация здоровья называет сердечно-сосудистые заболевания основной причиной смертности населения планеты. По прогнозу ВОЗ, к 2030 году от заболеваний сердца умрет около 23,6 миллиона человек. Статистика Министерства здравоохранения подтверждает эту информацию. Например, еще в 2014 году количество операций на сердце в России составляло 283 тысячи. В 2018 в России состоялось 390 тысяч операций на сердце.
По словам Попова, мужчине более подвержены заболеваниям сердца, чем женщины. Гормональный фон женщин детородного возраста препятствует повреждению стенок артерий.
"Женщины более стрессоустойчивы и почти всегда ориентируются на положительные эмоции. Мужчинам свойственно переносить больше стресса, а также вести нездоровый образ жизни", - пояснил хирург.
Основными факторами, которые приводят к сердечно-сосудистым заболеваниям, врач назвал: неправильно питание, стрессы, вредные привычки, и генетические отклонения.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала об интересном заключении шведских ученых. По их мнению, один бокал вина в день предотвращает депрессию. Умеренная доза - это не более десяти бокалов в неделю, распределенных по дням. Люди, которые совсем не употребляли вино, были подвержены депрессии на 70% больше, чем те, которые принимали по одному бокалу в день.
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