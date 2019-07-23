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Источник Правда.Ру

Ученые из Бразилии: пропущенный завтрак способствует ожирению

Здоровье » Здоровье и профилактика print

Пропуск завтрака способствует появлению ожирения и других проблем со здоровьем. Речь идет о развитии диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришли специалисты из Бразилии. 

Как пишет портал Medicalxpress, пропускающие утренний прием пищи подростки привыкают к быстрым перекусам и фастфуду. Отсутствие полноценного питания и пристрастие к вредной еде оборачивается проблемами со здоровьем. 

"Было обнаружено, что отказ от завтрака провоцирует ожирение у подростков. Независимо от пола и от того, где они живут, сколько времени уделяют сну", - отметили ученые. 

По их словам, среди всех проанализированных видов пищевого поведения, связанных с энергетическим балансом, самая сильная зависимость наблюдалась между пропуском завтрака и повышенным уровнем маркеров ожирения, заключили исследователи .

Специалисты также подчеркивают, что сидячий образ жизни играет не меньшую роль в развитии ожирения, чем неправильное питание.

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Темы ученые завтрак ожирение здоровье
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