Пропуск завтрака способствует появлению ожирения и других проблем со здоровьем. Речь идет о развитии диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришли специалисты из Бразилии.
Как пишет портал Medicalxpress, пропускающие утренний прием пищи подростки привыкают к быстрым перекусам и фастфуду. Отсутствие полноценного питания и пристрастие к вредной еде оборачивается проблемами со здоровьем.
"Было обнаружено, что отказ от завтрака провоцирует ожирение у подростков. Независимо от пола и от того, где они живут, сколько времени уделяют сну", - отметили ученые.
По их словам, среди всех проанализированных видов пищевого поведения, связанных с энергетическим балансом, самая сильная зависимость наблюдалась между пропуском завтрака и повышенным уровнем маркеров ожирения, заключили исследователи .
Специалисты также подчеркивают, что сидячий образ жизни играет не меньшую роль в развитии ожирения, чем неправильное питание.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Власти Израиля предпочли отметить 75-ю годовщину освобождения Освенцима Красной Армией, пригласив Владимира Путина к себе, а не отправившись в Польшу.
Сегодня в Москве прошел очередной протестный митинг незарегистрированных оппозиционных кандидатов на выборы в Московскую городскую думу.
Правозащитник Динар Идрисов сообщил в Facebook об убийстве активистки Елены Григорьевой.