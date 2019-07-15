Российские ученые заявили о пользе напитка из топинамбура для здоровья

Напиток из топинамбура станет наиболее подходящим вариантом для поддержания здоровья. Об этом заявили специалисты ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова Российской академии наук.



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По их словам, топинамбур станет полезным дополнением к здоровому рациону людей, которые интересуются правильным питанием. Растение обладает уникальными свойствами и используется при производстве лекарств, способствующих обмену веществ при сахарном диабете, ожирении, заболеваниях почек и желудочно-кишечного тракта.

Топинамбур содержит полезные аминокислоты, витамины и углеводы. В нем также есть необходимые человеку минеральные элементы, фосфор, цинк, кальций и магний.

Специалисты советуют добавлять в напиток из топинамбура морковное или яблочное пюре либо соки персика и ананаса, чтобы он обладал приятным вкусом и видом. Содержание самого растения в составе напитка должно быть не менее 15-20%.