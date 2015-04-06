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Ученые: Холестерин препятствует раку и сердечно-сосудистым заболеваниям

Здоровье

Холестерин не так вреден для здоровья, как доказывают различные медицинские и торговые организации. Французские ученые утверждают, что больше негативного воздействия оказывают на организм продукты с якобы низким его содержанием и искусственными подсластителями, потому что в них используются вещества ненатурального происхождения или с ГМО, которые уничтожают "здоровый" баланс этого в меру необходимого для человека элемента. 

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Исследователи заявляют, что многие "опасные" продукты, содержащие это вещество, при умеренном употреблении оказывают самое положительное влияние на организм, препятствуя сердечно-сосудистых заболеваниям и раку, поставляя витамин D и поддерживая тонус  нервной системы и иммунной системы, мышечную силу и хороший минеральный  обмен.

Низкий уровень холестерина, особенно вызванный неестественными стимуляторами,  провоцирует у людей агрессивное поведение, чреват развитием депрессии и даже суицидальных тенденций. Ученые утверждают, что специальные продукты для вегетарианцев с низким содержанием этого вещества могут привести к синдрому повышенной кишечной проницаемости и другим кишечным расстройствам.

Если продукты, в которых содержится этот элемент, готовить с помощью варения, они окажут на организм самый продуктивный эффект, подчеркивают медики. Они отмечают, что умеренное употребление жирных продуктов, например, рыбных, таких, как скумбрия или тунец, не более раза в неделю, способствует укреплению кровеносных сосудов и препятствует возникновению тромбов.

Отказ от масла как от одного из основных источников холестерина также не улучшает иммунитет организма - ученые советуют заправлять оливковым или подсолнечным уже приготовленную еду. Не опасны в плане этого вещества и яйца, однако если  они домашнего "производства". 

Недавно Правда.Ру также писала о том, что исследователи из Университета Флориды смогли экспериментально убедиться, что хотя бы всего одна минута ходьбы в день помогает снизить риск сердечного приступа или инсульта

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