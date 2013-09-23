Онищенко призвал запретить татуировки в России

Татуировки опасны не только для физического здоровья, а также и для духовного. Вредному влиянию подвергаются не только их носители, но и окружающие люди. Такое мнение высказал бывший главный санитарный врач России, а ныне первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

Одетые в тату

"Пройдёт эта горячка эндокринная, когда избыточное производство гормонов половых толкает их на безумства. Станут они взрослые, родят детей. И что детям будут объяснять? И дети будут видеть не тело матери нежное, а некий такой прикроватный коврик с арабесками, ещё хуже с какими-то чудовищами", - высказал Онищенко.

Депутат призвал запретить татуировки в России.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала, что британские ученые установили опасность татуировок.

Ученые из Великобритании и Дании выяснили, что "наколки" могут быть смертельно опасны. Дело в том, что в чернилах татуировок содержатся токсины, которые накапливаются в организме человека.

Спустя некоторое время они могут спровоцировать онкологические заболевания, в частности, рак кожи. Руководитель исследовательской группы ученых Десмонд Тобин вместе со своими коллегами обнаружил в чернилах бензопирен. Это вещество является потенциальным канцерогеном. В цветных красителях содержатся свинец, кадмий, хром, никель и титан.

Эти тяжелые металлы также вызывают различные болезни и аллергические реакции. Сами производители чернил признают наличие канцерогенных соединений в краске. Однако по их утверждению, только около 5 процентов тату-салонов используют такие чернила.