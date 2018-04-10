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Источник Правда.Ру

Врачи открыли формулу идеального сна

Здоровье

Американские ученые из Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна выяснили, какие факторы влияют на продуктивность сна. Это правильно составленное расписание ночного отдыха и строгое соблюдение циркадных ритмов, пишет Science Alert.

Врачи открыли формулу идеального сна. Врачи открыли формулу идеального сна

Большую роль играет поза во сне: для того чтобы поддерживать правильное положение головы и шеи, требуются специальные подушки. Для наиболее полного и быстрого расслабления надо подкладывать подушку под ноги в том случае, если человеку комфортнее спать на спине. Сон на животе назван самым плохим положением, так как во время такого отдыха внутренние органы человека испытывают серьезную нагрузку. Негативно влияет на сон и ночная жара.

Ранее сообщалось, что систематический недосып может привести к развитию серьезных заболеваний нервной, сердечно-сосудистой, эндокринной системы, органов пищеварения и обмена веществ. Начнут мучить головные боли, подъемы артериального давления, снизится жизненная активность.

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