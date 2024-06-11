Решающий период: чем подкормить чеснок в начале лета, чтобы получить хороший урожай

Для получения богатого урожая чеснока его нужно подкормить мочевиной

1:23 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Для богатого урожая чеснока важно правильно подкармливать растение, так как не все удобрения подходят для чеснока.

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Как и чем подкормить чеснок

Для первой подкормки можно использовать азотные удобрения. Следующую подкормку нужно будет сделать примерно через 2 недели. На этот раз используют комплексные удобрения с азотом, фосфором и калием. Вносить удобрения можно как в сухом виде, так и в виде раствора.

Еще один простой и эффективный способ подкормки — мочевина. Этот способ подходит для начала лета. Для этого нужно развести средство в 10 литрах воды. Затем полейте почву из расчёта 3 литра раствора на один квадратный метр грунта.

Кроме того, многие опытные садоводы используют аммиачную селитру. Ещё можно посыпать грядки золой. Также можно подкормить почву на огороде доломитовой мукой. Если нет возможности купить порошок, нужно добавить в почву песок или торф.

Куриный помет также является очень хорошим вариантом удобрения для чеснока. Такая подкормка является отличным источником не только азота, но и фосфора, калия и других питательных веществ. Они необходимы для развития сильных и здоровых растений.