Обрезку деревьев проводят не только весной: вот что даёт эта процедура летом — плюсов множество

Почему стоит провести летнюю обрезку деревьев?

1:19 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Обрезка плодовых деревьев летом, в отличие от традиционной осенне-зимней, становится всё более распространённой. Это обусловлено благоприятными условиями для роста сада, отсутствием резких перепадов температур и активным сокодвижением деревьев. Летняя обрезка имеет ряд преимуществ:

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Быстрое заживление "ран".

Медленный рост побегов, что способствует формированию плодов.

Регулирование загущенности кроны и улучшение освещения плодов.

Легкая выявляемость болезней и возможность борьбы с ними без химических препаратов.

Возможность удаления веток без плодов.

Возможность удаления веток без плодов. Проведение пинцировки для усиления формирования плодовых образований.

Сроки проведения летней обрезки

С конца мая до конца июня проводят удаление "волчков" и спящих почек. В начале июня делаю пинцировку.

С середины августа проводят обрезку вертикальных побегов и укорачивание боковых веток.

Однако следует избегать обрезки в период накопления резервных веществ в деревьях, который приходится на период с начала изменения цвета листвы до второй декады декабря. Также стоит отказаться от летней обрезки в период сильной засухи и повышенной пожароопасности.