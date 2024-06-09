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Обрезку деревьев проводят не только весной: вот что даёт эта процедура летом — плюсов множество

Почему стоит провести летнюю обрезку деревьев?

1:19
Садоводство » Деревья и кустарники

Обрезка плодовых деревьев летом, в отличие от традиционной осенне-зимней, становится всё более распространённой. Это обусловлено благоприятными условиями для роста сада, отсутствием резких перепадов температур и активным сокодвижением деревьев. Летняя обрезка имеет ряд преимуществ:  

Почему стоит провести летнюю обрезку деревьев?
Фото: commons.wikimedia.org by Hans Bernhard is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
  • Быстрое заживление "ран".
  • Медленный рост побегов, что способствует формированию плодов.
  • Регулирование загущенности кроны и улучшение освещения плодов.
  • Легкая выявляемость болезней и возможность борьбы с ними без химических препаратов.
    Возможность удаления веток без плодов.
  • Проведение пинцировки для усиления формирования плодовых образований.

Сроки проведения летней обрезки

С конца мая до конца июня проводят удаление "волчков" и спящих почек. В начале июня делаю пинцировку.

С середины августа проводят обрезку вертикальных побегов и укорачивание боковых веток.

Однако следует избегать обрезки в период накопления резервных веществ в деревьях, который приходится на период с начала изменения цвета листвы до второй декады декабря. Также стоит отказаться от летней обрезки в период сильной засухи и повышенной пожароопасности.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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