Обрезку деревьев проводят не только весной: вот что даёт эта процедура летом — плюсов множество

Обрезка плодовых деревьев летом, в отличие от традиционной осенне-зимней, становится всё более распространённой. Это обусловлено благоприятными условиями для роста сада, отсутствием резких перепадов температур и активным сокодвижением деревьев. Летняя обрезка имеет ряд преимуществ:
Сроки проведения летней обрезки
С конца мая до конца июня проводят удаление "волчков" и спящих почек. В начале июня делаю пинцировку.
С середины августа проводят обрезку вертикальных побегов и укорачивание боковых веток.
Однако следует избегать обрезки в период накопления резервных веществ в деревьях, который приходится на период с начала изменения цвета листвы до второй декады декабря. Также стоит отказаться от летней обрезки в период сильной засухи и повышенной пожароопасности.
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