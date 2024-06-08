Всё о правильной обработке томатов йодом для их здоровья и продуктивности

Многие садоводы знают, что регулярная обработка томатов йодосодержащими препаратами способствует улучшению роста и развития растений, а также повышает их устойчивость к болезням. Йод является важным микроэлементом, необходимым для нормального функционирования всех органов и систем томатов.
Перед посевом семена томатов можно замочить в слабом растворе йода (2-3 капли на стакан воды) на 12-15 часов. Это поможет улучшить всхожесть и энергию прорастания.
Через 7-10 дней после пикировки рассаду можно полить раствором йода (1 капля на 1 литр воды). Это стимулирует рост корней и укрепляет иммунитет растений.
Начиная с фазы бутонизации и далее 1-2 раза в месяц, опрыскивайте кусты томатов раствором йода (2-3 капли на литр воды). Это защищает их от грибковых и бактериальных заболеваний.
За 2-3 недели до сбора урожая можно опрыскать томаты более концентрированным раствором йода (5-7 капель на литр воды). Это насыщает плоды йодом и повышает их питательную ценность.
Регулярная обработка томатов йодом улучшает их рост, повышает урожайность и качество плодов. Это простой и эффективный способ получить богатый и здоровый урожай томатов!
Телеведущая Екатерина Стриженова адресовала трогательные слова супругу Александру Стриженову в его юбилейный день рождения.