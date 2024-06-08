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Всё о правильной обработке томатов йодом для их здоровья и продуктивности

Обработка томатов йодом: когда, чем и как правильно проводить

2:03
Садоводство » Овощи

Многие садоводы знают, что регулярная обработка томатов йодосодержащими препаратами способствует улучшению роста и развития растений, а также повышает их устойчивость к болезням. Йод является важным микроэлементом, необходимым для нормального функционирования всех органов и систем томатов.

Обработка томатов йодом: когда, чем и как правильно проводить
Фото: unsplash.com by Francesco Gallarotti gallarotti is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Когда и чем обрабатывать томаты йодом?

  • предпосевная обработка семян

Перед посевом семена томатов можно замочить в слабом растворе йода (2-3 капли на стакан воды) на 12-15 часов. Это поможет улучшить всхожесть и энергию прорастания.

  • обработка рассады

Через 7-10 дней после пикировки рассаду можно полить раствором йода (1 капля на 1 литр воды). Это стимулирует рост корней и укрепляет иммунитет растений.

  • опрыскивание растений в теплице или открытом грунте

Начиная с фазы бутонизации и далее 1-2 раза в месяц, опрыскивайте кусты томатов раствором йода (2-3 капли на литр воды). Это защищает их от грибковых и бактериальных заболеваний.

  • обработка плодов

За 2-3 недели до сбора урожая можно опрыскать томаты более концентрированным раствором йода (5-7 капель на литр воды). Это насыщает плоды йодом и повышает их питательную ценность.

Как правильно использовать йод для томатов?

  • используйте только раствор спиртовой настойки йода, а не водный раствор;
  • соблюдайте рекомендуемые дозировки, не превышайте концентрацию. Избыток йода может навредить растениям;
  • обработку проводите в пасмурную погоду или вечером, чтобы избежать ожогов листьев;
  • важно равномерно смочить все надземные части растений.

Регулярная обработка томатов йодом улучшает их рост, повышает урожайность и качество плодов. Это простой и эффективный способ получить богатый и здоровый урожай томатов!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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