Всё о правильной обработке томатов йодом для их здоровья и продуктивности

Обработка томатов йодом: когда, чем и как правильно проводить

2:03 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Многие садоводы знают, что регулярная обработка томатов йодосодержащими препаратами способствует улучшению роста и развития растений, а также повышает их устойчивость к болезням. Йод является важным микроэлементом, необходимым для нормального функционирования всех органов и систем томатов.

Фото: unsplash.com by Francesco Gallarotti gallarotti is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Когда и чем обрабатывать томаты йодом?

предпосевная обработка семян

Перед посевом семена томатов можно замочить в слабом растворе йода (2-3 капли на стакан воды) на 12-15 часов. Это поможет улучшить всхожесть и энергию прорастания.

обработка рассады

Через 7-10 дней после пикировки рассаду можно полить раствором йода (1 капля на 1 литр воды). Это стимулирует рост корней и укрепляет иммунитет растений.

опрыскивание растений в теплице или открытом грунте

Начиная с фазы бутонизации и далее 1-2 раза в месяц, опрыскивайте кусты томатов раствором йода (2-3 капли на литр воды). Это защищает их от грибковых и бактериальных заболеваний.

обработка плодов

За 2-3 недели до сбора урожая можно опрыскать томаты более концентрированным раствором йода (5-7 капель на литр воды). Это насыщает плоды йодом и повышает их питательную ценность.

Как правильно использовать йод для томатов?

используйте только раствор спиртовой настойки йода, а не водный раствор;

соблюдайте рекомендуемые дозировки, не превышайте концентрацию. Избыток йода может навредить растениям;

обработку проводите в пасмурную погоду или вечером, чтобы избежать ожогов листьев;

важно равномерно смочить все надземные части растений.

Регулярная обработка томатов йодом улучшает их рост, повышает урожайность и качество плодов. Это простой и эффективный способ получить богатый и здоровый урожай томатов!