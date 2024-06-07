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Стоит ли пасынковать томаты - когда это действительно необходимо, а когда лучше воздержаться

Почему не всегда нужно пасынковать томаты

2:05
Садоводство » Овощи

Пасынкование - распространённая агротехническая процедура при выращивании томатов. Она подразумевает удаление боковых побегов растения, чтобы сконцентрировать его силы на формировании главного стебля и крупных плодов. Но стоит ли прибегать к пасынкованию в любом случае?

Почему не всегда нужно пасынковать томаты
Фото: unsplash.com by Francesco Gallarotti gallarotti is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Что такое пасынкование и для чего оно нужно? Пасынкование томатов - это процесс удаления боковых побегов, которые развиваются в пазухах листьев на главном стебле растения. Это важная агротехническая операция, которая преследует несколько целей:

  • концентрация роста на формировании главного стебля и крупных плодов. Без пасынкования на томате образуется много разрастающихся побегов, что ослабляет его;
  • улучшение освещенности и проветривания внутри загущенного куста. Это препятствует развитию болезней;
  • ускорение созревания плодов за счет перераспределения питательных веществ;
  • в теплицах пасынкование обязательно, т.к. там растения обычно формируют по 1-2 стебля. В открытом грунте пасынкование также часто используется как эффективный агроприём;

Когда пасынковать томаты необязательно? Хотя пасынкование несет немало плюсов, в ряде случаев от него можно отказаться:

  • при выращивании детерминантных (низкорослых) сортов. Они и так компактны по природе, поэтому пасынкование может лишь замедлить их рост;
  • при высадке рассады с толстыми, одревесневшими стеблями. Такие растения и сами способны сформировать один-два мощных побега без пасынкования;
  • если вы хотите получить с куста максимальное количество плодов среднего размера, а не крупные томаты;
  • при экстремальных погодных условиях - слишком жаркой или холодной погоде. В этот период лучше не стрессировать растения лишними процедурами.

Таким образом, пасынкование томатов - очень важный агротехнический приём, но использовать его нужно избирательно, с учётом особенностей сорта и условий выращивания.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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