Стоит ли пасынковать томаты - когда это действительно необходимо, а когда лучше воздержаться

Почему не всегда нужно пасынковать томаты

2:05 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Пасынкование - распространённая агротехническая процедура при выращивании томатов. Она подразумевает удаление боковых побегов растения, чтобы сконцентрировать его силы на формировании главного стебля и крупных плодов. Но стоит ли прибегать к пасынкованию в любом случае?

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Что такое пасынкование и для чего оно нужно? Пасынкование томатов - это процесс удаления боковых побегов, которые развиваются в пазухах листьев на главном стебле растения. Это важная агротехническая операция, которая преследует несколько целей:

концентрация роста на формировании главного стебля и крупных плодов. Без пасынкования на томате образуется много разрастающихся побегов, что ослабляет его;

улучшение освещенности и проветривания внутри загущенного куста. Это препятствует развитию болезней;

ускорение созревания плодов за счет перераспределения питательных веществ;

в теплицах пасынкование обязательно, т.к. там растения обычно формируют по 1-2 стебля. В открытом грунте пасынкование также часто используется как эффективный агроприём;

Когда пасынковать томаты необязательно? Хотя пасынкование несет немало плюсов, в ряде случаев от него можно отказаться:

при выращивании детерминантных (низкорослых) сортов. Они и так компактны по природе, поэтому пасынкование может лишь замедлить их рост;

при высадке рассады с толстыми, одревесневшими стеблями. Такие растения и сами способны сформировать один-два мощных побега без пасынкования;

если вы хотите получить с куста максимальное количество плодов среднего размера, а не крупные томаты;

при экстремальных погодных условиях - слишком жаркой или холодной погоде. В этот период лучше не стрессировать растения лишними процедурами.

Таким образом, пасынкование томатов - очень важный агротехнический приём, но использовать его нужно избирательно, с учётом особенностей сорта и условий выращивания.