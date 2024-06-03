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Какие деревья можно сажать рядом с малиной

Это могут быть соседи малины

2:17
Садоводство » Деревья и кустарники

Малина - одна из самых популярных ягодных культур, выращиваемых на дачных участках. Но многие садоводы задаются вопросом: можно ли сажать рядом с малиной деревья, и какие именно подойдут лучше всего? Ответ на этот вопрос важен для создания гармоничного сочетания растений на участке.

Это могут быть соседи малины
Фото: wild raspberries by mako from Kangasala, Suomi (Finland) is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Особенности соседства малины и деревьев

Малина предпочитает хорошо освещенные места. Поэтому большинство деревьев, дающих обильную тень, не подходят для совместного произрастания с ягодным кустарником.

Корневая система малины располагается близко к поверхности почвы и легко страдает от конкуренции с мощными древесными корнями. Также малина не выносит застоя влаги, который может создаваться под кронами деревьев.

Тем не менее, правильный выбор древесных пород может обеспечить малине комфортные условия для роста и плодоношения.

Деревья, подходящие для посадки рядом с малиной

Наилучшими соседями для малинника станут легкие, не слишком раскидистые деревья с неглубокой корневой системой. Среди них можно выделить:

1. Ирга. Небольшое дерево или кустарник с красивыми белыми соцветиями и съедобными ягодами. Ее листва дает легкую тень, не препятствуя росту малины.

2. Черемуха. Этот небольшой плодовый древесный кустарник также хорошо уживается с малиной. Его легкая крона не затеняет сильно, а опавшие листья служат мульчей.

3. Рябина. Компактное дерево с аккуратной кроной. Плоды рябины могут использоваться для лечебных целей, а опавшие листья являются хорошим удобрением.

4. Яблоня. Небольшие сорта яблонь, такие как "Антоновка", "Услада", "Лобо", могут соседствовать с малинником. Главное, чтобы крона дерева не была слишком густой.

Также можно использовать отдельные экземпляры вишни, сливы, груши с небольшими размерами и слабым затенением.

При правильном выборе деревьев малина будет чувствовать себя комфортно и продолжать радовать обильным урожаем.

Малина: можно ли сажать рядом разные сорта?
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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