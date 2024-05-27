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Нужно ли обрывать усы у огурцов?

Говорим об огуречных усах

2:08
Садоводство » Овощи

Огурцы - это одна из самых популярных овощных культур, которая выращивается в садах и огородах по всему миру. Они являются не только вкусным и полезным продуктом, но и отличным источником витаминов и микроэлементов. Однако, при выращивании огурцов, возникает вопрос о необходимости обрывать усы у растений во время их роста.

Говорим об огуречных усах
Фото: commons.wikimedia.org by Schekinov Alexey Victorovich is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Усы у огурцов - это длинные, тонкие побеги, которые появляются на стеблях растений. Они могут достигать длины до 30 см и имеют множество листьев. Некоторые садоводы считают, что усы являются лишними и могут негативно влиять на рост и урожайность огурцов. Поэтому они рекомендуют обрывать их во время роста растений.

Однако, есть и другая точка зрения на этот вопрос. Некоторые садоводы утверждают, что усы не только не вредят растениям, но и могут быть полезными. Они выполняют функцию дополнительных листьев, которые помогают растению получать больше солнечного света и питательных веществ. Кроме того, усы могут служить защитой от вредителей, так как они отвлекают их внимание от основного стебля растения.

Также стоит учитывать, что обрывание усов может привести к травмированию растения и повреждению его стебля. Это может стать причиной заболеваний и уменьшить урожайность огурцов. Кроме того, при обрывании усов, растение тратит дополнительную энергию на восстановление поврежденных тканей, что может замедлить его рост и развитие.

Таким образом, ответ на вопрос о необходимости обрывать усы у огурцов во время их роста неоднозначен. Все зависит от условий выращивания и индивидуальных предпочтений садовода. Если растение растет в благоприятных условиях и не подвержено нападению вредителей, то нет необходимости обрывать усы. Однако, если огурцы выращиваются в неблагоприятных условиях или подвержены нападению вредителей, то обрывание усов может быть полезным.

Ты удивишься - можно ли обрывать усы у огурцов?
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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