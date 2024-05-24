Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врач Яковлева: утрата обоняния может указывать на наличие шизофрении или депрессии
Калмыкия планирует стать новым туристическим центром
ЦБ РФ оценил перегрев первичного рынка жилья в 15%
Приставы могут удержать до 50% пенсии россиян
В Мордовии директора предприятия обвинили в попытке страхового мошенничества
Как понять, что ваша собака вас не уважает: красноречивые признаки
Сельдь на гриле: очень простой рецепт
Астролог рассказала о влиянии на человека дня недели, в который он родился
Химик придумал, как удешевить электролит алюминий-ионных аккумуляторов в 17 раз
Выращиваем вместе огурцы и капусту на дачном участке

Незаменимые овощи - огурцы с капустой

2:16
Садоводство » Овощи

Огурец и капуста — два незаменимых овоща в огороде любого садовода. Они не только богаты витаминами и питательными веществами, но и являются отличными соседями на грядке. В этой статье мы расскажем о том, почему огурцы и капуста так хорошо дополняют друг друга и как правильно выращивать их вместе.

Незаменимые овощи - огурцы с капустой
Фото: commons.wikimedia.org by Rasbak is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Огурцы и капуста — это растения из одного семейства, поэтому они имеют схожие потребности в почве и условиях выращивания. Оба они любят солнечные места и влажную почву, но при этом не переносят застоя воды. Поэтому для успешного выращивания огурцов и капусты необходимо выбрать хорошо освещенное место с хорошей дренажной системой.

Одним из главных преимуществ соседства огурцов и капусты является то, что они помогают друг другу в борьбе с вредителями. Огурцы отпугивают блох и муравьев, которые могут нанести вред капусте, а капуста, в свою очередь, защищает огурцы от мучнистого червеца. Также капуста является хорошим барьером для огурцов от сильных ветров, которые могут повредить их хрупкие стебли.

Кроме того, огурцы и капуста имеют разные системы корней, что позволяет им более эффективно использовать питательные вещества из почвы. Огурцы имеют поверхностную корневую систему, а капуста — глубокую. Таким образом, они не конкурируют между собой за питательные вещества и могут расти более здоровыми и сильными.

Ещё одним важным аспектом соседства огурцов и капусты является то, что они имеют разные сроки созревания. Огурцы обычно созревают за 45-60 дней, а капуста — за 80-100 дней. Это позволяет садоводу получить урожай обоих овощей в разное время и не перегружаться работой.

Однако, несмотря на все преимущества соседства огурцов и капусты, не стоит забывать о правильном севообороте. Лучше всего выращивать огурцы и капусту на одной грядке не более двух лет подряд, а затем менять их местами с другими культурами. Это поможет избежать истощения почвы и уменьшить риск заболеваний растений.

С кем дружит на грядке капуста?
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Урожаю будет конец: в какое время нельзя поливать огород

Чтобы растения росли здоровыми и красивыми, им необходимо правильно ухаживать, включая регулярный полив. Однако, есть определенное время, когда полив растений может нанести им вред. Давайте разберемся, в какое время нельзя поливать растения.

Рассказываем, когда полив хуже пользы
Ягода будет огонь: как использовать удобрения
Какие нужны удобрения, чтобы ягода клубники была крупной?
Максимальная продолжительность жизни кошки: названа цифра
Ходьба для похудения: простой и эффективный способ улучшить форму
"Создатели" Зеленского отказались ехать на мирный саммит в Швейцарию Дмитрий Плотников Нетаньяху вляпался в "высшую лигу" современной политики, и теперь у Израиля проблемы Юрий Бочаров РФ и Китай примут участие в мирной конференции по Газе в Бахрейне Любовь Степушова
Как спасти клубнику от нашествия долгоносика
Узнайте, почему так важно есть петрушку каждый день. Удивительные свойства популярной зелени
Этот раствор избавляет от тли, паутинного клеща и мучнистой росы: сможет приготовить каждый садовод
Этот раствор избавляет от тли, паутинного клеща и мучнистой росы: сможет приготовить каждый садовод
Последние материалы
В Мордовии директора предприятия обвинили в попытке страхового мошенничества
Как понять, что ваша собака вас не уважает: красноречивые признаки
Сельдь на гриле: очень простой рецепт
Астролог рассказала о влиянии на человека дня недели, в который он родился
Химик придумал, как удешевить электролит алюминий-ионных аккумуляторов в 17 раз
Татьяна Брухунова расхвалила сериал "Тень Чекатило"
Сколько необходимо стоять в планке?
Интересный трюк с прищепкой, о котором стоит узнать всем автомобилистам
Незаменимые овощи - огурцы с капустой
В России снимут фильм "Самая красивая" с Асмус в главной роли
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников