Выращиваем вместе огурцы и капусту на дачном участке

Незаменимые овощи - огурцы с капустой

2:16 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Огурец и капуста — два незаменимых овоща в огороде любого садовода. Они не только богаты витаминами и питательными веществами, но и являются отличными соседями на грядке. В этой статье мы расскажем о том, почему огурцы и капуста так хорошо дополняют друг друга и как правильно выращивать их вместе.

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Огурцы и капуста — это растения из одного семейства, поэтому они имеют схожие потребности в почве и условиях выращивания. Оба они любят солнечные места и влажную почву, но при этом не переносят застоя воды. Поэтому для успешного выращивания огурцов и капусты необходимо выбрать хорошо освещенное место с хорошей дренажной системой.

Одним из главных преимуществ соседства огурцов и капусты является то, что они помогают друг другу в борьбе с вредителями. Огурцы отпугивают блох и муравьев, которые могут нанести вред капусте, а капуста, в свою очередь, защищает огурцы от мучнистого червеца. Также капуста является хорошим барьером для огурцов от сильных ветров, которые могут повредить их хрупкие стебли.

Кроме того, огурцы и капуста имеют разные системы корней, что позволяет им более эффективно использовать питательные вещества из почвы. Огурцы имеют поверхностную корневую систему, а капуста — глубокую. Таким образом, они не конкурируют между собой за питательные вещества и могут расти более здоровыми и сильными.

Ещё одним важным аспектом соседства огурцов и капусты является то, что они имеют разные сроки созревания. Огурцы обычно созревают за 45-60 дней, а капуста — за 80-100 дней. Это позволяет садоводу получить урожай обоих овощей в разное время и не перегружаться работой.

Однако, несмотря на все преимущества соседства огурцов и капусты, не стоит забывать о правильном севообороте. Лучше всего выращивать огурцы и капусту на одной грядке не более двух лет подряд, а затем менять их местами с другими культурами. Это поможет избежать истощения почвы и уменьшить риск заболеваний растений.