Этот раствор избавляет от тли, паутинного клеща и мучнистой росы: сможет приготовить каждый садовод

Как избавиться от тли с помощью дегтярного мыла?

1:04 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Тля повреждает все виды растений: овощные, фруктовые, ягодные и цветочные. Для профилактики и борьбы с тлей я использую простые и действенные приёмы. Самый простой метод — раствор хозяйственного мыла. Растворите кусок хозяйственного или дегтярного мыла в 1 литре воды до образования вязкой массы, затем разведите в 10 литрах воды.

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Этот раствор помогает избавиться не только от тли, но и от паутинного клеща и мучнистой росы. Для усиления эффекта добавьте 200 мл растительного масла. А если вместо воды использовать отвары чеснока, лука, полыни или хвои, и добавить 10 мл хвойного масла, эффект будет ещё сильнее.

Обработка таким составом привлечёт в сад божьих коровок. Если проводить обработки каждые 10-12 дней, ваш сад и огород забудут, что такое тля и другие вредители. Растения будут выглядеть здоровыми и красивыми.