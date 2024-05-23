Этот сорт вишни даёт яркие ягоды с сочной мякотью: идеален для употребления в свежем виде

Плоды сорта вишни "Шпанка крупноплодная" очень вкусные для употребления в свежем виде

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Плоды этого сорта вишни идеально подходят для употребления в свежем виде.

Фото: https://pixnio.com/flora-plants/fruits/cherry-fruit-pictures/cherry-fruit-on-tree by Paolo Neo is licensed under public domain

"Шпанка" — это гибрид, полученный от скрещивания вишни с черешней, имеет несколько районированных разновидностей: карликовая, ранняя, курская, шимская, брянская, донецкая. Несмотря на сходные характеристики, наиболее популярной в средней полосе России является "Шпанка крупноплодная".

"Шпанка" — высокорослое дерево с хорошо развитой, мощной и густой кроной. Плоды имеют округло-приплюснутую форму и растут небольшими гроздями. Ягоды бордово-коричневого цвета с плотной и сочной мякотью. Сладкий, приятный вкус с едва ощутимой кислинкой делает их идеальными как для переработки и консервации, так и для употребления в свежем виде.