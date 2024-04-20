Знакомим с необычным сортом миниатюрных роз

Роза Чимо: как вырастить и ухаживать

1:33 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Роза Чимо — это необычный сорт миниатюрных роз, который отличается обильным и продолжительным цветением, а также неприхотливостью в уходе. Этот сорт также известен под названием "роза Кордана", однако "Чимо" — это название производителя, чьи растения появились на российском рынке в 2004 году.

Фото: commons.wikimedia.org by Huhu.

Для посадки розы Чимо лучше выбрать солнечное место, защищённое от сильных ветров. Почва должна быть рыхлой и плодородной. В посадочную яму следует добавить перегной или компост, а также комплексное минеральное удобрение.

Саженцы розы Чимо можно приобрести в специализированных магазинах. При покупке обратите внимание на состояние растения: оно должно быть здоровым, без признаков увядания или повреждений.

Посадку лучше проводить весной, когда почва прогреется до температуры +15 °C. Саженец следует аккуратно извлечь из контейнера, поместить в посадочную яму, засыпать почвой и хорошо полить.

Роза Чимо нуждается в регулярном поливе, особенно в период активного роста и цветения. Поливать следует утром или вечером, когда нет прямых солнечных лучей. Почва должна быть влажной, но не переувлажнённой. Подкормку следует проводить несколько раз в течение сезона. Весной следует внести азотные удобрения для активного роста, летом — фосфорно-калийные для цветения, а осенью — органические удобрения.