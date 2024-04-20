Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Паром из Владивостока в Японию запустят в июле
Как приготовить кофе мокко с корицей
Превышение цен на бензин как страховой случай
Как продлить жизнь двигателю: основные аспекты обслуживания ДВС
Финансовый аналитик Антонов: сохранение уровня ключевой ставки укрепит рубль
Тренер Прыгунов рассказал, как усложнить обычные приседания и нагрузить ноги
Ветеринары рассказали, как продлить жизнь собаки
Родственникам подозреваемого в убийстве в Люблино на допросе потребовался переводчик
Как Кейт Уинслет получила роль Роуз в "Титанике"
Как вырастить салат, который является вкусным и полезным блюдом

Популярная культура в огороде - салат

1:56
Садоводство » Овощи

Салат — это одна из самых популярных культур в огороде. Он является не только вкусным и полезным блюдом, но и легко выращивается. Однако, чтобы получить хороший урожай, необходимо знать, когда и как правильно сеять салат.

Популярная культура в огороде - салат
Фото: commons.wikimedia.org by Rameshng is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Салат относится к холодостойким культурам, поэтому его рекомендуется сеять весной или осенью. В зависимости от сорта салата и региона посев производят в разное время. Однако, в общем, лучшее время для посадки салата в открытый грунт — это конец апреля — начало мая.

Перед посевом салата необходимо подготовить почву. Она должна быть рыхлой, плодородной и хорошо увлажненной. Если почва кислая, ее можно известковать. Также рекомендуется удобрить почву органическими или минеральными удобрениями.

Семена салата сеют на глубину около 1-1,5 см. Если засеваете сразу много семян, затем их нужно разреживать, чтобы растения имели достаточно места для роста. Расстояние между растениями зависит от сорта и может варьироваться от 10 до 30 см.

Салат любит свет и тепло, поэтому для него идеальные условия — это солнечное место. После посева необходимо постоянно следить за почвой, чтобы она не пересыхала. Поливать салат рекомендуется регулярно, особенно в жаркую погоду.

Собирать листья салата можно уже через 25-30 дней после посева. Хорошая новость — салат можно сеять несколько раз в течение сезона, чтобы иметь свежие листья круглый год.

Таким образом, салат — это урожай, который легко выращивать и который радует своим вкусом и полезными свойствами. Следуя простым правилам, можно получить хороший урожай салата в любое время года.

Тонкости посева листового салата
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Иосиф Пригожин показал фотографии со дня рождения певицы Валерии: 21 год в танце

Продюсер Иосиф Пригожин показал гостей и огромный торт со дня рождения певицы Валерии.

Певица Валерия с размахом отпраздновала свой день рождения
Мария Шукшина разместила пост с критикой признания Ольги Бузувой лучшей телеведущей
Мария Шукшина опубликовала гневный пост по поводу признания Бузовой лучшей телеведущей России
Самый большой айсберг в мире неуклонно движется к северу. Посмотрите, как он выглядит из космоса
Пять вариантов брюк на весну, чтобы выглядеть выше
Атаки с флангов в Часов Яре, враг продолжает убивать мирных граждан РФ Дмитрий Плотников Caliber.Az: Армения и Запад заключили секретный пакт о военном сотрудничестве Андрей Николаев Женщина — более жизнеспособное дитя природы, да ещё и с возможностями омолаживания Сергей Лебедев
Шестилетняя дочь Полины Гагариной серьёзно объяснила отцу, откуда берутся дети
Садальский призвал не верить слухам об участии Елены Воробей в украинской вечеринке в Берлине
Олимпийский чемпион Мальцев выразил благодарность Усманову за то. что он помог спортсмену в лечении
Олимпийский чемпион Мальцев выразил благодарность Усманову за то. что он помог спортсмену в лечении
Последние материалы
Испанские учёные создали нанокристаллы, способные уничтожать вредные бактерии
Директор ФБР Рэй: хакеры КНР собираются провести кибератаку на энергетику США
Bloomberg сделало "сенсацию" из отсутствия у России планов проводить мобилизацию
Зеленский своим указом наложил ограничение на онлайн-казино для военных ВСУ
Пять малоизвестных секретов успешного пилинга, о которых вы возможно не знали
Популярная культура в огороде - салат
Мифы и правда о бензине: что стоит знать каждому автовладельцу
Больше половины ипотечных кредитов в марте выдано по льготным программам
Вместе 47 лет: как Юрий Никулин познакомился с будущей женой
Минздрав Подмосковья: необходимо присматривать за детьми при проветривании квартиры
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников