Это простой и эффективный способ: говорим о ловушке для насекомых и грузынов

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Как сделать ловушку для садовых вредителей

1:40
Садоводство » Советы

Для того, чтобы защитить свой сад от вредителей и сохранить урожай, можно использовать ловушки для садовых вредителей. Это простой и эффективный способ борьбы с насекомыми и грызунами, которые могут нанести значительный ущерб вашим растениям.

Как сделать ловушку для садовых вредителей
Фото: commons.wikimedia.org by Michael David Hill is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Лучше всего выбрать места, где часто появляются вредители, например, у основания растений или вдоль забора. Также важно, чтобы ловушка была недоступна для детей и домашних животных.

Для изготовления ловушки вам понадобятся простые материалы, которые можно найти в любом доме или приобрести в магазине. Например, пластиковая бутылка, ножницы, проволока, клей и приманка для вредителей.

Сначала отрежьте верхнюю часть бутылки и вырежьте в ней небольшие отверстия для входа вредителей. Затем прикрепите проволоку к бутылке, чтобы можно было повесить ее на дерево или забор. Далее нанесите клей на внутреннюю сторону бутылки и насыпьте приманку, например, сахар или мед. Вредители будут притягиваться к сладкому запаху и попадать внутрь ловушки через отверстия, но не смогут выбраться из-за клея.

Также можно использовать другие виды ловушек, например, липкие ленты или специальные приманки, которые привлекают определенных вредителей. Важно помнить, что ловушки нужно регулярно проверять и очищать от пойманных насекомых или грызунов.

Использование ловушек для садовых вредителей поможет вам сохранить урожай и избежать применения химических средств борьбы, которые могут быть вредны для здоровья и окружающей среды.

Простой и эффективный способ борьбы с вредителями садовых культур
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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