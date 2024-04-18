Сладкая и сочная: этот сорт свёклы поразит вкусом и способностью храниться всю зиму — плоды до 250 г

Этот поздний сорт свёклы выделяется необычной цилиндрической формой корнеплодов и мягким, но непривычным для овоща вкусом, лишённым характерного привкуса. Это особенно сладкий сорт, лишённый внутренних колец. Речь о "Цилиндре".
Сорт средней поздней зрелости обладает устойчивостью к "цветушности" и формируется за 120-130 дней. Корнеплоды достигают длины до 16 см и диаметра от 6 до 10 см. Этот вид свёклы устойчив к засухе, низким температурам и различным болезням, а также отлично сохраняется в течение всей зимы. Вес одного корнеплода колеблется от 180 до 250 граммов.
Свёкла даёт стабильный и обильный урожай сочной и ароматной свёклы с минимальными усилиями в течение летнего сезона.