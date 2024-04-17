Найдено лучшее средство для удобрения малины. И вы удивитесь, но это коровий навоз

Как изготовить удобрение для малины из коровьего навоза

0:36 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Удобрять малину рекомендовано садоводом и огородникам коровьим навозом.

Фото: starrenvironmental.com by Forest & Kim Starr is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Для изготовления удобрения понадобятся коровий навоз, компост и несгоревшие древесные остатки, пишут «БелНовости».

В большой ёмкости с водой необходимо развести литр коровьего навоза и добавить все оставшиеся ингредиенты — полведра компоста и стакан несгоревших древесных остатков.

После всё содержимое следует тщательно перемешать и оставить на 24 часа.

Полученную жидкость необходимо вылить под корень малины.