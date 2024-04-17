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Найдено лучшее средство для удобрения малины. И вы удивитесь, но это коровий навоз

Как изготовить удобрение для малины из коровьего навоза

0:36
Садоводство » Советы

Удобрять малину рекомендовано садоводом и огородникам коровьим навозом.

Как изготовить удобрение для малины из коровьего навоза
Фото: starrenvironmental.com by Forest & Kim Starr is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Для изготовления удобрения понадобятся коровий навоз, компост и несгоревшие древесные остатки, пишут «БелНовости».

В большой ёмкости с водой необходимо развести литр коровьего навоза и добавить все оставшиеся ингредиенты — полведра компоста и стакан несгоревших древесных остатков.

После всё содержимое следует тщательно перемешать и оставить на 24 часа.

Полученную жидкость необходимо вылить под корень малины.

Вот какой навоз лучше? С таким навозом весь урожай будет большим, полезным и вкусным! Не ошибитесь!
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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