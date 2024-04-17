Найдено лучшее средство для удобрения малины. И вы удивитесь, но это коровий навоз

Удобрять малину рекомендовано садоводом и огородникам коровьим навозом.
Для изготовления удобрения понадобятся коровий навоз, компост и несгоревшие древесные остатки, пишут «БелНовости».
В большой ёмкости с водой необходимо развести литр коровьего навоза и добавить все оставшиеся ингредиенты — полведра компоста и стакан несгоревших древесных остатков.
После всё содержимое следует тщательно перемешать и оставить на 24 часа.
Полученную жидкость необходимо вылить под корень малины.
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