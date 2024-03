Любимица многих садоводов: рассказываем что делать, чтобы малина была сладкой

Малина - это невероятно вкусное и полезное ягодное растение, которое с радостью развивается в теплых климатических условиях. Она является любимицей многих садоводов и садовых энтузиастов, а также обладает неповторимым ароматом и утонченным вкусом, который делает ее идеальной для консервирования и использования в кулинарных рецептах.

Фото: wild raspberries by mako from Kangasala, Suomi (Finland) is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license