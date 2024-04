Это растение привлекательно своими изящными цветками и раскидистыми листьями, напоминающими гладиолусы

Крокосмия, известная также как японский гладиолус или монтбреция, привлекает внимание своими изящными цветками и раскидистыми листьями, напоминающими гладиолусы. Это растение, цветущее в жёлтых, оранжевых или белых тонах, источает приятный аромат, напоминающий запах крокусов.

Фото: commons.wikimedia.org by Semnoz is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported