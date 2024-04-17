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Это растение привлекательно своими изящными цветками и раскидистыми листьями, напоминающими гладиолусы

Посадите на участке крокосмию

Садоводство » Цветы

Крокосмия, известная также как японский гладиолус или монтбреция, привлекает внимание своими изящными цветками и раскидистыми листьями, напоминающими гладиолусы. Это растение, цветущее в жёлтых, оранжевых или белых тонах, источает приятный аромат, напоминающий запах крокусов.

Посадите на участке крокосмию
Фото: commons.wikimedia.org by Semnoz is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Для успешного выращивания крокосмии необходимо хорошо освещённое солнцем место и водопроницаемая почва, так как растение не переносит застоя влаги. Регулярный полив - раз в неделю, а также периодическое удобрение минеральными комплексами, особенно с высоким содержанием калия во время появления бутонов, помогут растению развиваться и цвести богато.

Крокосмия устойчива к насекомым-вредителям и редко поражается болезнями. В холодных регионах она может выживать только с хорошим дренажом и укрытием зимой. Крокосмия часто используется для украшения клумб, а также в букетах и как сухоцвет.

Крокосмия (монтбреция). Условия выращивания, посадка, почва.
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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