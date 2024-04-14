Огурцы не будут горчить: вот чем их нужно опрыснуть

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Как избавиться от горечи в огурцах

0:48
Садоводство » Советы

Эта подкормка положительно влияет на вкус огурцов и способствует активному завязыванию плодов, а также улучшает рост и развитие растений. Они становятся крепче и дают обильный и вкусный урожай.

Как избавиться от горечи в огурцах
Фото: commons.wikimedia.org by MIKHEIL is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Для приготовления подкормки подготовьте ведро с тёплой водой, желательно без хлора и предпочтительно дождевую. В поллитре тёплой воды растворите 2 грамма борной кислоты, что составляет половину чайной ложки. Важно не переусердствовать с количеством, поскольку избыток бора может нанести вред здоровью человека, если его слишком много попадет в плоды. Затем добавьте этот раствор в ведро с водой, хорошо перемешайте и опрыскивайте растения по листьям с помощью опрыскивателя. Рекомендуется проводить это вечером или в пасмурную погоду после полива чистой водой.
 

Что делать если свежие огурцы горчат. Как избавиться от горечи в огурцах
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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