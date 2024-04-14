Огурцы не будут горчить: вот чем их нужно опрыснуть

Как избавиться от горечи в огурцах

0:48 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Эта подкормка положительно влияет на вкус огурцов и способствует активному завязыванию плодов, а также улучшает рост и развитие растений. Они становятся крепче и дают обильный и вкусный урожай.

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Для приготовления подкормки подготовьте ведро с тёплой водой, желательно без хлора и предпочтительно дождевую. В поллитре тёплой воды растворите 2 грамма борной кислоты, что составляет половину чайной ложки. Важно не переусердствовать с количеством, поскольку избыток бора может нанести вред здоровью человека, если его слишком много попадет в плоды. Затем добавьте этот раствор в ведро с водой, хорошо перемешайте и опрыскивайте растения по листьям с помощью опрыскивателя. Рекомендуется проводить это вечером или в пасмурную погоду после полива чистой водой.

