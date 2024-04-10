Добиваемся хорошего урожая: говорим о подкормке малины

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Рассказываем как подкормить малину весной

1:49
Садоводство » Деревья и кустарники

Весна — это время пробуждения природы, когда растения нуждаются в дополнительном питании для активного роста и развития. Малина, одно из самых популярных ягодных кустарников, также нуждается в подкормке весной для обильного урожая.

Рассказываем как подкормить малину весной
Фото: starrenvironmental.com by Forest & Kim Starr is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Чтобы малина радовала вас сочными и сладкими ягодами, необходимо правильно подкармливать ее. Давайте рассмотрим несколько способов подкормки малины весной.

1. Органические удобрения. Органические удобрения, такие как компост, перегной, торф и навоз, являются отличным источником питательных веществ для малины. Используйте их для улучшения почвы вокруг кустов малины. Они обогатят почву микроэлементами и улучшат ее структуру, что положительно скажется на росте растения.

2. Минеральные удобрения. Для активного роста малины необходимы минеральные удобрения, в основном азот, фосфор и калий. В период активного роста растений (весна-лето) можно использовать комплексные минеральные удобрения в соответствии с рекомендациями на упаковке. Они обеспечат растение всеми необходимыми питательными веществами для полноценного развития.

3. Мульчирование. Мульчирование — это еще один способ улучшения почвы вокруг кустов малины. Нанесите слой мульчи из травы, опавших листьев или соломы на почву весной. Это поможет удерживать влагу в почве, предотвращать рост сорняков и сохранять питательные вещества.

Не забывайте, что правильное питание малины весной — это залог обильного урожая. Следуйте рекомендациям по подкармливанию и заботьтесь о растении с любовью и вниманием. Позвольте малине получить все необходимые питательные вещества, и она ответит вам яркими и сладкими ягодами.

Наша "фирменная" подкормка для малины. [Весенняя подкормка малины!]
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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