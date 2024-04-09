Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врач Павлова: если отказаться от сахара на неделю, то кожа будет выглядеть моложе
Задержан директор красноярской фирмы, изготавливающей протезы для инвалидов
Причины выпадения волос: пять ошибок в использовании кондиционера, которые делают все
Лянка Грыу посоветовала женщинам в браке не забывать про себя и продолжать развиваться
Хирург Кобелевская: из-за использования сосудосуживающих капель может развиться тахикардия
Как использовать полынь в саду
Лишь в редких случаях разговор с самим собой можно расценивать как тревожный сигнал
Пентагон: разработка РФ гиперзвукового оружия угрожает безопасности США
Когда снежная плесень может быть опасной для сада
Обязательно посадите эти растения: забудете о слизнях и улитках

Растения для борьбы с улитками и слизнями на участке

1:34
Садоводство

Желание избавиться от назойливых слизней и улиток на своем участке может быть реализовано с помощью особого подхода к выбору растений. Некоторые растения обладают способностью отпугивать эти вредителей благодаря своему аромату. Рассмотрим несколько таких растений.

Растения для борьбы с улитками и слизнями на участке
Фото: commons.wikimedia by Xauxa is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Базилик — это растение, которое не только придает блюдам изысканный вкус, но и способно отгонять слизней, улиток, мух, комаров, колорадских жуков и других вредителей. Базилик хорошо растет рядом с такими овощными культурами, как помидоры, перец, баклажаны, лук, капуста, кабачки, редис, салат, фасоль и горох. Рекомендуется выращивать базилик на расстоянии 20 см от основных культур или в шахматном порядке на грядке.

Розмарин также известен как растение, способное отпугивать слизней своим ярким пряным ароматом, который им не по вкусу. Тимьян, или чабрец, обладает тем же эффектом, являясь отличным растением с лекарственными свойствами.

Лаванда, помимо использования в парфюмерии, отпугивает моль и слизней своим ароматом, при этом украшая участок своим видом.

Петрушка, в свою очередь, не только придает блюдам уникальный вкус, но и отпугивает насекомых. Для ухода за петрушкой требуется лишь солнечный свет и регулярный полив, что делает ее неприхотливым растением для участка.

Итак, выбирая растения с отпугивающими свойствами, вы не только избавитесь от вредителей, которые могут повредить ваши растения, но и украсите свой участок.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Затачиванием тупой секатор: вот как это правильно сделать — будет острым, как новый инструмент

При заточке секатора важно правильно подготовить инструмент.

Как заточить секатор
Этот продукт отлично подойдёт для удобрения
Вместо тонны навоза: весной разбрасываю этот продукт из кухни по грядкам — урожаю каждый раз удивляюсь
Появилась новая информация о задержании Марии Шукшиной
Как Россия влияет на экономику США: золото "уплывает" из страны — Sohu
Княгиня Шаховская предпочла светской жизни уход за бедными людьми Сергей Лебедев Победа антиукраинских сил в Словакии была неслучайной Любовь Степушова TimesRu: расчёт своего будущего соцрейтинга расстроил россиянина Олег Володин
Лимонная вода с мёдом: незаменимое средство для укрепления иммунитета
Сажаем лук-севок правильно: вот что поможет вырастить хороший урожай — важны эти нюансы
Это вызывает беспокойство у садоводов: говорим о пожелтевшей туе
Это вызывает беспокойство у садоводов: говорим о пожелтевшей туе
Последние материалы
Телефон с детским порно нашли при эксгумации тел украинских боевиков в ЛНР
Закрыть тело, смотреть под ноги — советы биолога Абизова по защите от рано проснувшихся в этом году змей
Biomimetic: зерна пыльцы могут стать матрицами для производства костных тканей
Global Times: Китай готов противостоять западному давлению из-за России
Как приготовить безе в домашних условиях
Врач Терентьева: при анемии рекомендуется применение препаратов железа через внутривенное введение
Эксперт Яков Кедми опубликовал мнение об условиях Путина для переговоров с США
Российская "дочка" немецкого производителя шоколада Ritter Sport столкнулась с убытками
Сергей Шолох рассказал, что общался с Евгением Кунгуровым в день его смерти
Опрос EADaily: почти половина россиян не планируют смотреть Олимпийские игры-2024 в Париже
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников