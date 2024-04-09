Обязательно посадите эти растения: забудете о слизнях и улитках

Растения для борьбы с улитками и слизнями на участке

1:34 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Желание избавиться от назойливых слизней и улиток на своем участке может быть реализовано с помощью особого подхода к выбору растений. Некоторые растения обладают способностью отпугивать эти вредителей благодаря своему аромату. Рассмотрим несколько таких растений.

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Базилик — это растение, которое не только придает блюдам изысканный вкус, но и способно отгонять слизней, улиток, мух, комаров, колорадских жуков и других вредителей. Базилик хорошо растет рядом с такими овощными культурами, как помидоры, перец, баклажаны, лук, капуста, кабачки, редис, салат, фасоль и горох. Рекомендуется выращивать базилик на расстоянии 20 см от основных культур или в шахматном порядке на грядке.

Розмарин также известен как растение, способное отпугивать слизней своим ярким пряным ароматом, который им не по вкусу. Тимьян, или чабрец, обладает тем же эффектом, являясь отличным растением с лекарственными свойствами.

Лаванда, помимо использования в парфюмерии, отпугивает моль и слизней своим ароматом, при этом украшая участок своим видом.

Петрушка, в свою очередь, не только придает блюдам уникальный вкус, но и отпугивает насекомых. Для ухода за петрушкой требуется лишь солнечный свет и регулярный полив, что делает ее неприхотливым растением для участка.

Итак, выбирая растения с отпугивающими свойствами, вы не только избавитесь от вредителей, которые могут повредить ваши растения, но и украсите свой участок.