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Снежная плесень: стоит ли бить тревогу?

Когда снежная плесень может быть опасной для сада

3:32
Садоводство » Вредители и болезни

Для садоводов, столкнувшихся со снежной плесенью, существуют два крайних мнения. Одни паникуют, видя её, считая, что всё идёт наперекосяк. Другие же не обращают на неё внимания, полагая, что проблема сама собой разрешится. Однако истина, как обычно, лежит посередине.

Когда снежная плесень может быть опасной для сада
Фото: commons.wikimedia.org by Agronom is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Снежная плесень, появляющаяся после зимовки, всегда заставляет задуматься. Эту белую, пушистую плесень садоводы прозвали "снежной", и она часто обвивает выходящие из зимы многолетние растения, газоны и просто траву на участке. Это не паутина и не результат деятельности паразитов.

Что такое снежная плесень? Это проявления жизнедеятельности гриба Microdochium nivale, который является сапрофитом (не паразитом, а организмом, который разлагает органические вещества сам по себе). Ранее его относили к роду Fusarium. Его часто называют "фузариум снежный".

В целом этот гриб — незаметный и безвредный помощник для садовода. Он медленно разлагает органические вещества и превращает их в перегной, что обогащает почву.

Его деятельность проявляется только весной во время таяния снега и образования проталин, особенно если погода прохладная, пасмурная и влажная.

Снежная плесень, когда её много, является естественным компонентом природных сообществ и не представляет угрозы для здоровых и крепких растений. Однако она может навредить больным, ослабленным и не адаптированным к местному климату растениям, особенно при неблагоприятных условиях.

Если вы видите тонкую паутинку снежной плесени на грядках, в цветниках, на газонах или просто на траве только утром, а к обеду она исчезает под солнцем, то нет причин для беспокойства.
Но если плесени много, особенно под укрытиями, она активно распространяется на живых растениях, тогда пришло время предпринять меры.

Как избавиться от снежной плесени в саду?

Полностью избавить сад от этого гриба невозможно, так как он присутствует в почве и на растительных остатках. Однако можно уменьшить его активность.

Обеспечьте сквозной доступ воздуха в укрытия во время таяния снега, чтобы подсушить верхний слой почвы.

Позвольте солнечному свету достигнуть растений. Если вы не можете полностью открыть укрытия, хотя бы выгуляйте растения на солнце несколько часов в день. Не забывайте проветривать укрытия!

Проведите обработку фунгицидом. Снежная плесень активно развивается при минимально положительных температурах, поэтому эффективны только препараты на основе меди. Рекомендую использовать бордоскую жидкость, применяя ее на спящие розы и еще не пробудившиеся многолетники в концентрации 3%, а на ростки — в 1%. Также обработайте землю вокруг растений.

Не пытайтесь пугать снежную плесень "био-препаратами", так как они начинают действовать только при температуре окружающей среды от +15 градусов. По этому времени плесень уже может пройти свой цикл и исчезнуть сама.

Если вы предпочитаете избегать использования химических средств, пролейте поражённые места тёплой водой (40 градусов). При температуре 20 градусов плесень потеряет активность.

На газоне в местах скопления плесени удалите отмершую органику и аккуратно прочешите проплешины лёгкими веерными граблями.

Для профилактики снежной плесени используйте свежую золу. Перед окончательным укрытием растений опыляйте землю и сами растения свежей золой.

Весна! Причины снежной плесени на газоне
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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