Плотный цветочный ковёр: посадите это красивейшее растение в саду — сделает участок нежным и лёгким

Посадите это изысканное растение в саду

1:12 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Арабис, также известный как резуха, часто используется для оформления альпинариев и рокариев, образуя плотный ковёр, который делает сад нежным и лёгким.

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Цветение начинается в апреле и длится около двух месяцев, возможно повторится в конце лета или начале осени, но менее обильно. Цветы могут быть белыми, сиреневыми, розовыми или жёлтыми, а сорта с махровыми бутонами особенно декоративны. Пчёлы привлекает приятный аромат.

Предпочитает солнечные места, но растёт и в полутени, хотя цветение в этом случае менее обильное. Устойчив к ветру и переносит сильные порывы.

Быстро разрастается, поэтому рекомендуется оставлять расстояние около 40 см между кустиками. Почва должна быть влажной, но не застаивающей воду, и хорошо проницаемой для воздуха и влаги.

Не требует сложного ухода, редко поливается, лучше переносит засуху. Для пышного цветения достаточно нескольких подкормок минеральными удобрениями с высоким содержанием фосфора и калия. Высота растения обычно составляет от 10 до 20 см, в зависимости от сорта.