Вместо тонны навоза: весной разбрасываю этот продукт из кухни по грядкам — урожаю каждый раз удивляюсь

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Этот продукт отлично подойдёт для удобрения

1:13
Садоводство » Советы

Весной ушлые садоводы используют необычный метод удобрения грядок, который приносит отличный урожай. Помимо традиционных удобрений, таких как перегной, торф и солома, природным удобрением может служить даже гречневая крупа. Гречка — это своеобразное хранилище полезных веществ, которые растение накапливает в процессе своей жизни и передает в зерна.

Этот продукт отлично подойдёт для удобрения
Фото: flickr.com by Johan Neven is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Гречка считается одной из самых полезных круп по всему миру, отчего её прозвали королевой всех круп. Она не только пригодна в пищу для человека, но и идеально подходит в качестве удобрения для многих растений.

Садовод, ведущий группу В Контакте "Идеи для дачи", поделился, что ежегодно весной распределяет гречневую крупу по будущим грядкам. Для этого он берёт 2 стакана гречневой крупы и заливает её литровой кружкой с немного подогретой водой. Затем он плотно закрывает кружку пищевой плёнкой в несколько слоев и ставит её под солнце (можно на подоконник). Через два дня он снимает плёнку и слегка сливает воду. Гречка, оставшаяся в кружке, готова к использованию как удобрение. Просто распределите её по грядке и слегка прикройте землёй.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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