Вместо тонны навоза: весной разбрасываю этот продукт из кухни по грядкам — урожаю каждый раз удивляюсь

Весной ушлые садоводы используют необычный метод удобрения грядок, который приносит отличный урожай. Помимо традиционных удобрений, таких как перегной, торф и солома, природным удобрением может служить даже гречневая крупа. Гречка — это своеобразное хранилище полезных веществ, которые растение накапливает в процессе своей жизни и передает в зерна.
Гречка считается одной из самых полезных круп по всему миру, отчего её прозвали королевой всех круп. Она не только пригодна в пищу для человека, но и идеально подходит в качестве удобрения для многих растений.
Садовод, ведущий группу В Контакте "Идеи для дачи", поделился, что ежегодно весной распределяет гречневую крупу по будущим грядкам. Для этого он берёт 2 стакана гречневой крупы и заливает её литровой кружкой с немного подогретой водой. Затем он плотно закрывает кружку пищевой плёнкой в несколько слоев и ставит её под солнце (можно на подоконник). Через два дня он снимает плёнку и слегка сливает воду. Гречка, оставшаяся в кружке, готова к использованию как удобрение. Просто распределите её по грядке и слегка прикройте землёй.
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