Рассказываем как защитить яблони от нелюбимых муравьёв

Частая проблема: муравьи атакуют яблони

1:39 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Многие садоводы сталкиваются с проблемой атаки муравьёв на свои яблони, что может привести к ухудшению урожая и повреждению плодов. Муравьи привлекаются на яблони из-за медовых выделений, которые выделяются на листьях и стеблях, а также из-за наличия вредителей, которых муравьи используют в качестве источника пищи.

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Существует несколько способов защитить яблони от муравьёв. Один из самых эффективных методов — это постоянный контроль за состоянием растений. По мере появления муравьев на яблоне следует проводить обработку стеблей и листьев с помощью специальных средств, которые будут отпугивать муравьев.

Также можно использовать естественные методы защиты яблони от муравьев. Например, можно посадить в саду растения, отпугивающие муравьев, такие как лаванда, мята или чеснок. Эти растения будут служить натуральным барьером против нашествия муравьев. Кроме того, можно использовать специальные ловушки для муравьев, которые привлекают насекомых и уничтожают их.

Кроме того, следует оградить ствол яблони от проникновения муравьев, например, обвязав его бумагой или специальной лентой. Также рекомендуется регулярно обрабатывать почву у основания яблони химическими средствами, чтобы предотвратить появление муравьев.

Важно помнить, что борьба с муравьями на яблоне должна быть систематической и регулярной. Только в этом случае можно сохранить урожай яблок и обеспечить здоровье растения. Следуя вышеуказанным рекомендациям, можно успешно защитить яблони от муравьев и наслаждаться красивыми и вкусными плодами.