Фитофтора является одной из самых распространённых причин гибели урожая помидоры. Многим садоводам это знакомо: несколько месяцев упорного труда - и все труды приходится выкидывать в выгребную яму в прямом смысле этого слова. ситуация неприятная. согласитесь?
Итак. что же делать?
1. Выбирайте устойчивые сорта помидоров: Некоторые сорта помидоров более устойчивы к фитофторе, чем другие. Например, сорта “Де-Барао”, “Карлсон”, “Марманде” и “Алпатьева”.
2. Соблюдайте севооборот: Не сажайте помидоры на одном и том же месте два года подряд. Вместо этого, посадите их там, где до этого росли бобовые, морковь, лук или капуста.
3. Проводите профилактические обработки: Опрыскивайте помидоры раствором медного купороса или бордосской жидкости каждые две недели начиная с конца июня.
Удаляйте больные растения: Если вы заметили признаки фитофторы на помидорах, немедленно удалите пораженные растения и сожгите их.
4. Удобряйте почву: Удобрение почвы поможет сохранить влагу и предотвратить распространение фитофторы. Используйте для этого солому, опилки или кору деревьев.
5. Поддерживайте влажность воздуха: Фитофтора особенно активно размножается в условиях высокой влажности воздуха. Поэтому старайтесь поддерживать относительную влажность воздуха на уровне не выше 70%.
6. Подкармливайте помидоры: Регулярно подкармливайте помидоры калийными и фосфорными удобрениями, чтобы укрепить их иммунитет и повысить устойчивость к болезням.
Все эти действия не гарантируют стопроцентного результата, но хотя бы сделают ваши шансы на получение урожая помидор более ощутимыми. В регионах с сырым и прохладным летом риск гибели помидоров вне теплицы вследствие поражения фитофторой оценивается как крайне высокий.
Музыкант Стас Намин поделился деталями близких отношений Аллы Пугачевой с эмигрантами и ее состояния здоровья.