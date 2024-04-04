Как вырастить помидоры и спасти их от фитофторы?

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Как уберечь помидоры от фитофторы?

2:02
Садоводство

Фитофтора является одной из самых распространённых причин гибели урожая помидоры. Многим садоводам это знакомо: несколько месяцев упорного труда - и все труды приходится выкидывать в выгребную яму в прямом смысле этого слова. ситуация неприятная. согласитесь?

Как уберечь помидоры от фитофторы?
Фото: Own work by Fructibus is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Итак. что же делать?

1. Выбирайте устойчивые сорта помидоров: Некоторые сорта помидоров более устойчивы к фитофторе, чем другие. Например, сорта “Де-Барао”, “Карлсон”, “Марманде” и “Алпатьева”.
2. Соблюдайте севооборот: Не сажайте помидоры на одном и том же месте два года подряд. Вместо этого, посадите их там, где до этого росли бобовые, морковь, лук или капуста.
3. Проводите профилактические обработки: Опрыскивайте помидоры раствором медного купороса или бордосской жидкости каждые две недели начиная с конца июня.
Удаляйте больные растения: Если вы заметили признаки фитофторы на помидорах, немедленно удалите пораженные растения и сожгите их.
4. Удобряйте почву: Удобрение почвы поможет сохранить влагу и предотвратить распространение фитофторы. Используйте для этого солому, опилки или кору деревьев.
5. Поддерживайте влажность воздуха: Фитофтора особенно активно размножается в условиях высокой влажности воздуха. Поэтому старайтесь поддерживать относительную влажность воздуха на уровне не выше 70%.
6. Подкармливайте помидоры: Регулярно подкармливайте помидоры калийными и фосфорными удобрениями, чтобы укрепить их иммунитет и повысить устойчивость к болезням.

Все эти действия не гарантируют стопроцентного результата, но хотя бы сделают ваши шансы на получение урожая помидор более ощутимыми. В регионах с сырым и прохладным летом риск гибели помидоров вне теплицы вследствие поражения фитофторой оценивается как крайне высокий. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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