Как вырастить помидоры и спасти их от фитофторы?

Как уберечь помидоры от фитофторы?

2:02 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Фитофтора является одной из самых распространённых причин гибели урожая помидоры. Многим садоводам это знакомо: несколько месяцев упорного труда - и все труды приходится выкидывать в выгребную яму в прямом смысле этого слова. ситуация неприятная. согласитесь?

Фото: Own work by Fructibus is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Итак. что же делать?

1. Выбирайте устойчивые сорта помидоров: Некоторые сорта помидоров более устойчивы к фитофторе, чем другие. Например, сорта “Де-Барао”, “Карлсон”, “Марманде” и “Алпатьева”.

2. Соблюдайте севооборот: Не сажайте помидоры на одном и том же месте два года подряд. Вместо этого, посадите их там, где до этого росли бобовые, морковь, лук или капуста.

3. Проводите профилактические обработки: Опрыскивайте помидоры раствором медного купороса или бордосской жидкости каждые две недели начиная с конца июня.

Удаляйте больные растения: Если вы заметили признаки фитофторы на помидорах, немедленно удалите пораженные растения и сожгите их.

4. Удобряйте почву: Удобрение почвы поможет сохранить влагу и предотвратить распространение фитофторы. Используйте для этого солому, опилки или кору деревьев.

5. Поддерживайте влажность воздуха: Фитофтора особенно активно размножается в условиях высокой влажности воздуха. Поэтому старайтесь поддерживать относительную влажность воздуха на уровне не выше 70%.

6. Подкармливайте помидоры: Регулярно подкармливайте помидоры калийными и фосфорными удобрениями, чтобы укрепить их иммунитет и повысить устойчивость к болезням.

Все эти действия не гарантируют стопроцентного результата, но хотя бы сделают ваши шансы на получение урожая помидор более ощутимыми. В регионах с сырым и прохладным летом риск гибели помидоров вне теплицы вследствие поражения фитофторой оценивается как крайне высокий.