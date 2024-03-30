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Мимулус: не требует особых навыков и умений, а ещё и красив

Как посадить красивый мимулус?

1:35
Садоводство » Цветы

1. Подготовьте почву. Мимулус предпочитает рыхлую и плодородную почву. Перед посадкой растения необходимо хорошо прополоть и разрыхлить почву, добавив в нее немного перегноя или компоста.

Как посадить красивый мимулус?
Фото: commons.wikimedia.org by Krzysztof Ziarnek, Kenraiz is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

2. Выберите правильное место. Мимулус любит яркий свет, но не переносит прямые солнечные лучи. Поэтому выберите место с разбросанным светом или тенью.

3. Посадите мимулус. Растение можно вырастить как из семян, так и из готовых рассад. Если вы выбрали семена, посадите их в предварительно подготовленную почву на глубину 1-2 см и утрамбуйте. Для выращивания рассады высаживайте ее на расстоянии 15-20 см друг от друга.

4. Поливайте растение. Мимулус любит умеренное поливание. Поливайте растение регулярно, поддерживая почву влажной, но не застаивающейся водой.

5. Удобряйте. Для хорошего роста и цветения мимулуса удобряйте его органическими удобрениями или минеральными комплексами каждые 2-3 недели.

6. Поддерживайте температуру. Мимулус любит тепло, поэтому поддерживайте комфортную температуру в помещении или на улице.

Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете вырастить здоровый и красивый мимулус, который порадует вас своими яркими цветами на протяжении всего сезона. Ухаживайте за растением, следите за его состоянием и наслаждайтесь красотой и удовольствием от выращивания мимулуса!

Мимулюс, цветёт до бесконечности!
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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