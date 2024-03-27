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Букеты из сухоцветов продолжают оставаться трендом во флористике: как их сделать самим

Особый шарм и стиль в интерьере — букеты из сухоцветов своими руками

2:58
Садоводство » Советы

Современные тренды во флористике сегодня активно включают в себя использование сухоцветов. Это не только экологически чистый и долговечный материал, но и отличный способ придать особый шарм и стиль любому интерьеру. Если вы хотите научиться создавать красивые букеты из сухоцветов, то этот незамысловатый процесс точно станет вашим новым увлечением.

Особый шарм и стиль в интерьере — букеты из сухоцветов своими руками
Фото: public-domain-image.com by Paolo Neo is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/en:public_domain

Выбор подходящих растений

Первым шагом в создании букетов из сухоцветов является выбор подходящих растений. В настоящее время на рынке представлено множество видов и сортов сухоцветов, таких как лаванда, розы, астильба, эвкалипт и многие другие. Оттенки и текстуры этих растений позволят вам экспериментировать и создавать уникальные композиции, сочетая различные цвета и формы.

Сбор и подготовка сухоцветов

Вторым шагом является сбор и подготовка сухоцветов для создания букета. Если вам приходится сушить свои собственные цветы, рекомендуется собирать их при наивысшей степени зрелости. Привязывайте пучки растений и подвешивайте их в прохладном темном месте с хорошей циркуляцией воздуха. Ожидайте, пока они полностью высохнут. Чтобы ускорить этот процесс, вы можете использовать сушильный аппарат или даже микроволновую печь, но осторожно контролируйте время и температуру, чтобы избежать пересушивания.

Создание основы для букета

Третий шаг — это создание основы для букета. Для этого вы можете использовать различные материалы, такие как каркасы из проволоки, пены для цветов, деревянные основы и т. д. Выбор основы зависит от формы и размера букета, который вы хотите создать. Учитывайте, что основа должна быть достаточно прочной, чтобы поддерживать вес сухоцветов.

Составление букета 

Четвертый шаг — это составление букета из сухоцветов. Начните с выбора центральных растений и постепенно добавляйте другие, чтобы создать желаемые контраст и объем. Правильно распределите цвета и формы, чтобы создать гармоничное сочетание. Не бойтесь экспериментировать и пробовать различные варианты сочетания сухоцветов, чтобы достичь желаемого результата.

Фиксация букета

Пятый и последний шаг — это фиксация букета. Для этого используйте крепежные материалы, такие как проволока, ленты, клей или резинки. Оберните основу букета красивой лентой или тканью, чтобы придать ему дополнительный шарм и завершенный вид.

Не забывайте, что букеты из сухоцветов требуют более бережного обращения, чем свежие цветы. Избегайте прямого солнечного света и высокой влажности, чтобы сохранить их долговечность и изящный внешний вид. Поместите букет на видное место, где он будет радовать глаза домочадцев и гостей.

Теперь когда вы знакомы с основными принципами создания букетов из сухоцветов, вы можете без труда начать свое творчество. Освоив эти навыки, вы начнете не только украшать свой дом, но и создавать прекрасные подарки для близких и друзей.

Как собрать букет из сухоцветов. Мастер-класс по сборке букета
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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