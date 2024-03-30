Слизни исчезнут с участка: вот чем нужно обработать растения — о моллюсках забудете

Это простое средство поможет избавиться от слизней на участке. Оно безопасно для растений. Рецептом поделился Дзен-канал "МОЁ! Online. Воронеж".
Заварите 4 столовые ложки молотого кофе в 500 мл кипятка, дайте остыть и процедите. Этот настой можно использовать не только для опрыскивания растений, но и для обработки почвы под ними.
Более концентрированный раствор кофе с содержанием 1-2% кофеина может уничтожить слизней и улиток, однако он также может вызвать обесцвечивание листьев у некоторых растений. Поэтому рекомендуется опрыскивать растения кофейным настоем и добавлять спитый и подсушенный кофейный осадок в контейнеры или на грядки.
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